Судьба/Истоки. Том 6.

Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
Что такое предзаказ?
Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.
Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.
После многих изнурительных сражений и хитроумных интриг все выжившие собираются в доме культуры Фуюки. Райдер сходится с Арчером, Сэйбер — с Берсеркером, Кирицугу — с Кирэем. Завязываются последние ожесточенные схватки. Все надежды меркнут, все худшие опасения оправдываются. Но куда хуже знание, что значит соприкоснуться со Святым Граалем…
Fate/Zero рассказывает о четвертой Битве за Святой Грааль, которая произошла за десять лет до событий культовой игры Fate/stay night. Все знают, что именно катастрофа четвертой Битвы привела к преждевременному началу пятой. Но что же там произошло? Известный сценарист Гэн Уробути, непревзойденный мастер остросюжетного триллера, приподнимает завесу над темными тайнами прошлого...