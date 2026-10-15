Фигурка Genshin Impact Fatui Executive Series 1шт. Blind Box 6973817956300

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Фигурка Genshin Impact Fatui Executive Series 1шт. Blind Box 6973817956300 category.random-figures
  • Категория: Blind Box
  • Артикул: Random-Figures-15019
  • Вес: 80 гр.
  • Источник: Genshin Impact
  • Размер: 6.5 X 6.5 X 10.2
  • Производитель: miHoYo
  • Материал: PVC и ABS
2 190 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Обратите внимание: выбор фигурки случайный. Вы можете получить повторяющиеся фигурки. Получение конкретной выборочной фигурки не гарантируется.

Фатуи - военно-дипломатическая организация, происходящая из Снежной. Состоит из двух ветвей: дипломатической и военной, управляемой Предвестниками, подчиняющимися самой Царице. Основная задача Фатуи - собрать Сердца Бога ради планов Царицы. Они сражаются против Бездны, небесного порядка, созданного Селестией, стремятся его уничтожить, чтобы создать новый мир.
Genshin Impact - это популярная видеоигра с открытым миром и системой гача. Игроки исследуют фэнтезийный мир Тейват, сражаются с использованием элементов и раскрывают тайны, объединяясь в отряд из разных персонажей. 

Высота фигурки: 6,4 - 7,4 см.

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