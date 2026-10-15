Фигурка Genshin Impact Fatui Executive Series 1шт. Blind Box 6973817956300

Обратите внимание: выбор фигурки случайный. Вы можете получить повторяющиеся фигурки. Получение конкретной выборочной фигурки не гарантируется.



Фатуи - военно-дипломатическая организация, происходящая из Снежной. Состоит из двух ветвей: дипломатической и военной, управляемой Предвестниками, подчиняющимися самой Царице. Основная задача Фатуи - собрать Сердца Бога ради планов Царицы. Они сражаются против Бездны, небесного порядка, созданного Селестией, стремятся его уничтожить, чтобы создать новый мир.

Genshin Impact - это популярная видеоигра с открытым миром и системой гача. Игроки исследуют фэнтезийный мир Тейват, сражаются с использованием элементов и раскрывают тайны, объединяясь в отряд из разных персонажей.



Высота фигурки: 6,4 - 7,4 см.