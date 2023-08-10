Значок Paimon

290 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts
Паймон — неигровой персонаж в Genshin Impact, который сопровождает путешественника на протяжении всего его приключения в Тейвате в качестве проводника. Она встретила путешественника, когда её выловили в озере, в котором, по её словам, она бы утонула, если бы её не выловили.