Значок Paimon

Паймон — неигровой персонаж в Genshin Impact, который сопровождает путешественника на протяжении всего его приключения в Тейвате в качестве проводника. Она встретила путешественника, когда её выловили в озере, в котором, по её словам, она бы утонула, если бы её не выловили.