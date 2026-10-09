Значок Inazuma Thoma

490 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts
Тома - персонаж поджигатель в "Genshin Impact". Тома - милый и дружелюбный парень родом из Мондштадта. Он является своего рода местным авторитетом, который может найти подход к каждому. Его пылающее сердце в совокупности с пиро навыками - помогут вам победить Крио магов Бездны.