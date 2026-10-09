Значок Thoma

Тома - персонаж поджигатель в "Genshin Impact". Тома - милый и дружелюбный парень родом из Мондштадта. Он является своего рода местным авторитетом, который может найти подход к каждому. Его пылающее сердце в совокупности с пиро навыками - помогут вам победить Крио магов Бездны.