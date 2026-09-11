Коврик для мыши Genshin Impact Summer Fantasia Version A.

Genshin Impact — компьютерная игра в жанре action-adventure с открытым миром и элементами RPG. Действие "Genshin Impact" происходит в фэнтезийном мире Тейват, который является домом для семи различных народов, каждый из которых связан с отдельной стихией и управляется отдельным богом, называемым во вселенной игры «Архонт».



Размеры: 40 x 70 x 0,3 см

Материал: натуральный каучук, ткань из микрофибры