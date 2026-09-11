Коврик для мыши Genshin Impact Summer Fantasia Version A.

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Коврик для мыши Genshin Impact Summer Fantasia Version A. category.accessories
2 290 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Genshin Impact — компьютерная игра в жанре action-adventure с открытым миром и элементами RPG. Действие "Genshin Impact" происходит в фэнтезийном мире Тейват, который является домом для семи различных народов, каждый из которых связан с отдельной стихией и управляется отдельным богом, называемым во вселенной игры «Архонт».

Размеры: 40 x 70 x 0,3 см

Материал: натуральный каучук, ткань из микрофибры

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