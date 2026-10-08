Доска Шикиши Genshin Impact Path of Glory and Blazing Sun

Кинич - охотник на завриан из Уитцтлана, рядом с которым постоянно находится самопровозглашенное драконье величество Кухул Ахав.



Муалани - проводник из племени Мецтли, которая знает каждый уголок Натлана. Способность тщательного исследования и запоминания местности досталась ей от предков из народа Родников.



Качина - храбрая девочка из Нанацкайана, что выросла в окружении самоцветов, заботы старших и тепетлизавров.



Genshin Impact - это популярная видеоигра с открытым миром и системой гача. Игроки исследуют фэнтезийный мир Тейват, сражаются с использованием элементов и раскрывают тайны, объединяясь в отряд из разных персонажей. Проект завоевал огромную мировую популярность, включая Россию, регулярно возглавляя рейтинги и собирая многомиллионную аудиторию.



Размеры: 21,6 х 14,6 см.