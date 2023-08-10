Значок Traveler Aether

0 отзывов
Значок Traveler Aether товар
190 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Путешественник(ца) — играбельный персонаж и протагонист "Genshin Impact". В начале повествования игры брат и сестра, путешествующие по разным мирам, попадают в ловушку Неизвестного божества. Игроки могут выбрать одного из близнецов, Люмин (женщину) или Итэра (мужчину), в качестве протагониста. Вне зависимости от выбора, другой близнец оказывается захваченным, а силы самого(й) Путешественника(цы) будут запечатаны, оставляя его или её в Тейвате. На протяжении всей истории Путешественника(цу) сопровождает Паймон.

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)