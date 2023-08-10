Значок Traveler Aether

Путешественник(ца) — играбельный персонаж и протагонист "Genshin Impact". В начале повествования игры брат и сестра, путешествующие по разным мирам, попадают в ловушку Неизвестного божества. Игроки могут выбрать одного из близнецов, Люмин (женщину) или Итэра (мужчину), в качестве протагониста. Вне зависимости от выбора, другой близнец оказывается захваченным, а силы самого(й) Путешественника(цы) будут запечатаны, оставляя его или её в Тейвате. На протяжении всей истории Путешественника(цу) сопровождает Паймон.