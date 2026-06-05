Плюш Genshin Impact Raiden Shogun

Райдэн - электро архонт Инадзумы, играбельная героиня. Она представлена в игре в качестве героя поддержки и основного дамагера, использующего древковое оружие и Электро стихию. У Райдэн высокие значения восстановления энергии, с помощью которой персонаж может восполнять показатели других героев отряда, также она улучшает взаимодействие между членами отряда.

Genshin Impact - это популярная видеоигра с открытым миром и системой гача. Игроки исследуют фэнтезийный мир Тейват, сражаются с использованием элементов и раскрывают тайны, объединяясь в отряд из разных персонажей. Проект завоевал огромную мировую популярность, включая Россию, регулярно возглавляя рейтинги и собирая многомиллионную аудиторию. Компания-разработчик miHoYo выпускает большое количество лицензионного мерча по игре: от значков до больших коллекционных фигурок. Узнать лицензионный мерч можно по специальной голографической наклейке на упаковке.



Материал: полиэстер.

Размеры: 13 см.