Как переманить мужа на свою сторону. Книга 3

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Как переманить мужа на свою сторону. Книга 3 category.novels
Как переманить мужа на свою сторону
Том 1
Книга 1
Книга 2
1 199 ₽
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Описание

Наступил сезон фестивалей рыцарских сражений. Это означает, что Руби должна пережить как бой своего мужа на арене с монстрами, так и множество светских мероприятий. В первую очередь — банкет по случаю приезда ее жестокого брата Чезаре. Дворцовые сплетни вокруг новоиспеченной жены Иске ван Омерта не утихают, а с прибытием такой важной персоны приобретают еще и жуткие подробности... Но самая большая опасность таится в беспощадных планах брата, который уже творит все, что ему вздумается. Рудбекия вновь окунается в прошлое, где ее преследовали страх и боль. Оказавшись в ловушке Чезаре, она не знает, выберется ли из нее невредимой...
Как пройдет одно из важных событий дворца и что за собой повлечет приезд нелюбимого брата? Сможет ли Иске одолеть всех монстров и спасти любимую жену?

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