Как переманить мужа на свою сторону. Книга 2

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Как переманить мужа на свою сторону. Книга 2 category.novels
Как переманить мужа на свою сторону
Том 1
Книга 1
Книга 2
999 ₽
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Описание

Встреча с волшебными существами, появившиеся способности и даже помощь паладинам — вокруг происходит так много событий! Но в действительности жить во дворце в роли иностранки и новоиспеченной жены оказывается очень непросто. Вокруг Рудбекии разворачиваются несколько серьезных скандалов, которые могут помешать ее планам. Однако девушка решает отвоевать право быть супругой Иске и постоять за себя. Ее тяжелая работа постепенно начинает оправдываться — кажется, господин теперь относится к ней иначе, а чувства неожиданно начинают крепнуть у обоих!
И если сейчас все хорошо и даже есть те, кто сможет заступиться за Руби, то все это может рухнуть в один момент из-за опрокинутой чашки… С какими трудностями придется столкнуться Руби в холодных и все еще враждебных стенах дворца семьи Омерта?
И удастся ли ей найти поддержку в лице своего мужа?

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