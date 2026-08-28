Как переманить мужа на свою сторону. Книга 2

Встреча с волшебными существами, появившиеся способности и даже помощь паладинам — вокруг происходит так много событий! Но в действительности жить во дворце в роли иностранки и новоиспеченной жены оказывается очень непросто. Вокруг Рудбекии разворачиваются несколько серьезных скандалов, которые могут помешать ее планам. Однако девушка решает отвоевать право быть супругой Иске и постоять за себя. Ее тяжелая работа постепенно начинает оправдываться — кажется, господин теперь относится к ней иначе, а чувства неожиданно начинают крепнуть у обоих!

И если сейчас все хорошо и даже есть те, кто сможет заступиться за Руби, то все это может рухнуть в один момент из-за опрокинутой чашки… С какими трудностями придется столкнуться Руби в холодных и все еще враждебных стенах дворца семьи Омерта?

И удастся ли ей найти поддержку в лице своего мужа?