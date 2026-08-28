Как переманить мужа на свою сторону. Том 1 + лимитированный мерч

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Как переманить мужа на свою сторону. Том 1 + лимитированный мерч category.manhva
Как переманить мужа на свою сторону
Том 1
Книга 1
Книга 2
1 699 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Лимитированное издание с уникальным мерчем:

  • трекер чтения;
  • стикерпак;
  • плакат;
  • три коллекционные открытки с персонажами.

После крушения вертолёта… она очнулась в романе и стала злодейкой!
Рудбекия де Борджиа, теперь это её новое имя, выходит замуж по приказу своего отца Папы Романского. Помолвка должна создать выгодный союз праведных священнослужителей с семьями севера… Однако Руби знает, чем всё закончится – её семья умрёт, она сама окажется предательницей и настоящей злодейкой, а потом погибнет от рук собственного мужа! Девушка не готова мириться с такой участью и хочет спастись хотя бы в своей новой жизни. Она решает быть осторожной и играть роль хорошей девочки перед людьми, которые хотят её убить, а для мужа… Руби готова притвориться влюблённой, чтобы выжить!
Получится ли у неё изменить ход истории и спастись от "любимого"? Сможет ли Руби доказать свою непричастность к делам Папы Романского и пройти через все испытания, прописанные в сюжете?

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