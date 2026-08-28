Как переманить мужа на свою сторону. Книга 1

Рудбекия де Борджиа, теперь так ее зовут, — героиня книги, которой суждено стать злодейкой и умереть от рук собственного мужа. Не желая мириться с жалкой судьбой даже после смерти, девушка решает изменить предначертанное, чтобы не стать виновницей цепочки необратимых событий.

Все начнется по заветам романа: ее, пешку в коварных планах отца Папы Романского и старшего брата, ждет помолвка с Иске ван Омерта из королевства Биртания. Именно он по сюжету должен убить Рудбекию, узнав о ее предательстве. Однако девушка не намерена сдаваться, теперь она готова на все, чтобы выжить.

Руби предстоит изменить течение истории и убедить всех, что у нее нет злых умыслов. Удастся ли ей противостоять всем испытаниям, которые есть в романе? И сможет ли она избежать смерти во второй раз и стать счастливой?