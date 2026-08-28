Как переманить мужа на свою сторону. Том 2 + лимитированный мерч

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Как переманить мужа на свою сторону. Том 2 + лимитированный мерч category.manhva
Как переманить мужа на свою сторону
Том 1
Книга 1
Книга 2
1 699 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Лимитированное издание с уникальным мерчем:

  • две коллекционные открытки;
  • два стикерпака;
  • плакат;
  • арточка с персонажем книги.

Капля яда страшнее взмаха клинка...
По сюжету романа Рудбекию де Борджиа ждёт бесславный конец от меча мужа. Но злодейкой перерождается обычная девушка, и она не смирится с печальной участью!
Она делает всё возможное, лишь бы изменить ход событий и очаровать своего безразличного супруга. Кажется, что тактика работает: сердце Иске фон Омерта оттаивает, но опасность поджидает на каждом шагу. Поведение Руби привлекает внимание членов королевской семьи Биртании и настоящей главной героини романа Фрейи фон Фуриана, а из теней следят шпионы Папы Романского.
Клинок больше не страшен, но смерть притаилась и на дне бокала, и в хитроумной ловушке. Только отступать нельзя! Пока Иске остаётся на стороне Руби, она обязана выжить вопреки сюжету!

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