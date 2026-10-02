Как переманить мужа на свою сторону. Том 4 + лимитированный мерч

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Как переманить мужа на свою сторону. Том 4 + лимитированный мерч category.manhva
Как переманить мужа на свою сторону
Том 1
Книга 1
Книга 2
1 699 ₽
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Описание

Сюжет меняется, но Рудбекия лишь сильнее увзяла в интригах!
В романе Рудбекия де Борджиа была злодейкой, марионеткой в руках своей властной семьи. Выданная замуж по расчёту, Руби была идеальной шпионкой. Лишённая любви, девушка не смогла её завоевать. Провал стоил ей жизни. Но когда в её теле очнулась попаданка, всё изменилось.
Холодное сердце мужа оттаяло, да и сама «новая» Руби потянулась к супругу. Любовь не входила в её планы, она лишь хотела спастись. Меч Иске способен защитить её от монстров, но что делать с высшим обществом? Даже в логове дракона Руби так не боялась, как на главном светском вечере Биртании. Готов ли Иске действительно встать на защиту любимой?

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