Как переманить мужа на свою сторону. Том 4 + лимитированный мерч

Сюжет меняется, но Рудбекия лишь сильнее увзяла в интригах!

В романе Рудбекия де Борджиа была злодейкой, марионеткой в руках своей властной семьи. Выданная замуж по расчёту, Руби была идеальной шпионкой. Лишённая любви, девушка не смогла её завоевать. Провал стоил ей жизни. Но когда в её теле очнулась попаданка, всё изменилось.

Холодное сердце мужа оттаяло, да и сама «новая» Руби потянулась к супругу. Любовь не входила в её планы, она лишь хотела спастись. Меч Иске способен защитить её от монстров, но что делать с высшим обществом? Даже в логове дракона Руби так не боялась, как на главном светском вечере Биртании. Готов ли Иске действительно встать на защиту любимой?