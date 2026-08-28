Как переманить мужа на свою сторону. Том 3 + лимитированный мерч

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Как переманить мужа на свою сторону. Том 3 + лимитированный мерч category.manhva
Как переманить мужа на свою сторону
Том 1
Книга 1
Книга 2
1 699 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Лимитированное издание с уникальным мерчем:

  • три открытки формата А6;
  • карточка персонажа;
  • стикерпак;
  • постер

В романе Рудбекия погибает от руки мужа, но сюжет изменится! Она очнулась в романе в теле злодейки. Но ждать приговора девушка не намерена.
Рудбекия сбегает в лес, где впервые находит тех, кто не желает ей зла, — монстров-изгоев, таких же, как она сама. Она думала, что муж лишь для вида объявит поиски, а сам вздохнёт с облегчением. Но девушка даже не подозревает, насколько изменила сюжет и насколько опасно пробуждать чувства самого холодного рыцаря Биртании.

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