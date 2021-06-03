Nendoroid Wu Xie из популярного китайского романа «TIME RAIDERS»! У него две лицевые панели, включая стандартное и удивленное выражение.

Дополнительные детали включают его рюкзак, сломанный фонарик и записную книжку.

Обязательно добавьте его в свою коллекцию!



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