5 790 ₽
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Nendoroid Wu Xie из популярного китайского романа «TIME RAIDERS»! У него две лицевые панели, включая стандартное и удивленное выражение.
Дополнительные детали включают его рюкзак, сломанный фонарик и записную книжку.
Обязательно добавьте его в свою коллекцию!
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