Nendoroid Wu Xie

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Nendoroid Wu Xie фигурка
  • Категория: Nendoroid
  • Артикул: Nendoroid-7125
  • Вес: 340 гр.
  • Источник: Daomu Biji
  • Размер: 10 см.
  • Производитель: Good Smile Arts Shanghai
  • Материал: PVC и ABS
  • Дата поступления: Апрель 2022
5 790 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Nendoroid Wu Xie из популярного китайского романа «TIME RAIDERS»! У него две лицевые панели, включая стандартное и удивленное выражение.

Дополнительные детали включают его рюкзак, сломанный фонарик и записную книжку.

Обязательно добавьте его в свою коллекцию!
 

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