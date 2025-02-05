Nendoroid Red Pyramid Thing

9 490 ₽
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Пирамидоголовый, также известен как Красное Пирамидальное Нечто, Красная Пирамида, Треугольная голова или Бугимен. Его характерные особенности — шлем в форме пирамиды, полностью скрывающий лицо, и тенденция к насилию. Впервые появился в рамках Silent Hill 2, где преследовал протагониста Джеймса Сандерленда.