Nendoroid Red Pyramid Thing

Пирамидоголовый, также известен как Красное Пирамидальное Нечто, Красная Пирамида, Треугольная голова или Бугимен. Его характерные особенности — шлем в форме пирамиды, полностью скрывающий лицо, и тенденция к насилию. Впервые появился в рамках Silent Hill 2, где преследовал протагониста Джеймса Сандерленда.