Nendoroid Red Pyramid Thing

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Nendoroid Red Pyramid Thing фигурка
  • Категория: Nendoroid
  • Артикул: Nendoroid-13484
  • Вес: 200 гр.
  • Источник: Silent Hill
  • Размер: 17,7 x 13,5 x 9 см.
  • Производитель: Good Smile Company
  • Материал: PVC и ABS
9 490 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Пирамидоголовый, также известен как Красное Пирамидальное Нечто, Красная Пирамида, Треугольная голова или Бугимен. Его характерные особенности — шлем в форме пирамиды, полностью скрывающий лицо, и тенденция к насилию. Впервые появился в рамках Silent Hill 2, где преследовал протагониста Джеймса Сандерленда.

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