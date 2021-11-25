10 390 ₽
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Nendoroid Siesta из аниме-сериала «The Detective is Already Dead»! У нее три лицевых панели - улыбающееся, думающее и решительное выражение лица.
У нее также есть мушкет и особая пуля, сделанная из ее крови, в качестве дополнительных деталей.
Обязательно добавьте ее в свою коллекцию!
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