Nendoroid Siesta

0 отзывов
Nendoroid Siesta фигурка
  • Категория: Nendoroid
  • Артикул: Nendoroid-8147
  • Вес: 340 гр.
  • Источник: Tantei wa Mou, Shindeiru
  • Размер: 10 см.
  • Производитель: Good Smile Company
  • Материал: PVC и ABS
10 390 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Nendoroid Siesta из аниме-сериала «The Detective is Already Dead»! У нее три лицевых панели - улыбающееся, думающее и решительное выражение лица.

У нее также есть мушкет и особая пуля, сделанная из ее крови, в качестве дополнительных деталей.

Обязательно добавьте ее в свою коллекцию!
 

© 2021 二語十・うみぼうず/KADOKAWA/たんもし製作委員会

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе скидок, акций и событий!

 

Покупателям

Компания

  • Visa
  • Mastercard
  • МИР
  • ЮKassa
© Аниме интернет-магазин XL Media 2005-2026.
Все права защищены. ООО «ЭксЭл Медиа Ретейл», ИНН 7838099431
190005, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Измайловское, ул. Егорова, д. 26А Литера Б, помещ. 8, 9 (11-Н)