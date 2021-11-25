Nendoroid Siesta из аниме-сериала «The Detective is Already Dead»! У нее три лицевых панели - улыбающееся, думающее и решительное выражение лица.

У нее также есть мушкет и особая пуля, сделанная из ее крови, в качестве дополнительных деталей.

Обязательно добавьте ее в свою коллекцию!



© 2021 二語十・うみぼうず/KADOKAWA/たんもし製作委員会