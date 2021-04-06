Переиздание популярного Nendoroid Kirby из популярной серии игр «Kirby»! В этой фигурке используется несколько магнитов для позирования, что делает его движения плавными, естественными и легкими для позирования!

У него есть четыре разные детали выражения лица, включая его стандартное улыбающееся лицо, более серьезное лицо, выражение с широко открытым ртом, а также выражение лица после вдоха!

Также включен набор дополнительных деталей, которые позволяют отображать его способности копирования «Меч», «Огонь» и «Звездный жезл».

Обязательно добавьте его в свою коллекцию!



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