Nendoroid Chrollo Lucilfer (HUNTER x HUNTER)

Хролло Люцифер, лидер Призрачной труппы из «Hunter x Hunter», возвращается в линейку фигурок «Nendoroid» от Good Smile Company! В комплект входят три сменных выражения лица: уверенный взгляд, улыбка и хладнокровное выражение. Также прилагается «Секрет бандита», две детали прически: одна с распущенными волосами, другая с зачесанными назад. Подставка тоже в комплекте. Закажите его для своей коллекции уже сегодня!



Высота примерно 10см.