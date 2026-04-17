Nendoroid Chrollo Lucilfer (HUNTER x HUNTER)

10 390 ₽
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Хролло Люцифер, лидер Призрачной труппы из «Hunter x Hunter», возвращается в линейку фигурок «Nendoroid» от Good Smile Company! В комплект входят три сменных выражения лица: уверенный взгляд, улыбка и хладнокровное выражение. Также прилагается «Секрет бандита», две детали прически: одна с распущенными волосами, другая с зачесанными назад. Подставка тоже в комплекте. Закажите его для своей коллекции уже сегодня!
Высота примерно 10см.