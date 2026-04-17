Nendoroid Kurapika (HUNTER x HUNTER)

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Nendoroid Kurapika (HUNTER x HUNTER) фигурка
  • Nendoroid Kurapika (HUNTER x HUNTER)
  • Категория: Nendoroid
  • Артикул: Nendoroid-14400
  • Вес: 220 гр.
  • Источник: Hunter X Hunter
  • Размер: 17.7 x 13.7 x 9.2 см
  • Производитель: Good Smile Company
  • Материал: PVC и ABS
10 390 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Курапика из «Hunter x Hunter» возвращается в серию фигурок «Nendoroid» от Good Smile Company! У него три сменных выражения лица: спокойный взгляд, слегка грустная улыбка и испуганные глаза, когда он использует свою способность «Время Императора»! Также у него есть цепь, созданная с помощью его способности «Призыв»; можно воссоздать и «Цепь Суда». Закажите его для своей коллекции уже сегодня!

Высота примерно 10см.

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