Nendoroid Kurapika (HUNTER x HUNTER)

Курапика из «Hunter x Hunter» возвращается в серию фигурок «Nendoroid» от Good Smile Company! У него три сменных выражения лица: спокойный взгляд, слегка грустная улыбка и испуганные глаза, когда он использует свою способность «Время Императора»! Также у него есть цепь, созданная с помощью его способности «Призыв»; можно воссоздать и «Цепь Суда». Закажите его для своей коллекции уже сегодня!



Высота примерно 10см.