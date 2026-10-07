POP UP PARADE Killua Zoldyck L Size

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POP UP PARADE Killua Zoldyck L Size category.pop-up-parade
  • Категория: Pop Up Parade
  • Артикул: Pop-Up-Parade-14953
  • Вес: 404 гр.
  • Источник: Hunter X Hunter
  • Размер: 16 x 8.2 x 4.2 cm
  • Производитель: Good Smile Company
  • Материал: PVC и ABS
9 990 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Киллуа Золдик из аниме «Hunter x Hunter» пополняет линейку фигурок «POP UP PARADE L Size» от компании Good Smile Company! Фигурка изображает Киллуа в удобном повседневном наряде и с улыбкой на лице; он опирает скейтборд на плечо. В комплект входит подставка. Закажите его для своей коллекции уже сегодня!

Высота — около 21 см.

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