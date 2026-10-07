POP UP PARADE Killua Zoldyck L Size

Киллуа Золдик из аниме «Hunter x Hunter» пополняет линейку фигурок «POP UP PARADE L Size» от компании Good Smile Company! Фигурка изображает Киллуа в удобном повседневном наряде и с улыбкой на лице; он опирает скейтборд на плечо. В комплект входит подставка. Закажите его для своей коллекции уже сегодня!



Высота — около 21 см.