POP UP PARADE SP Arsene

15 990 ₽
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Эта фигурка Арсена из игры Persona 5 Royal в серии POP UP PARADE SP выглядит невероятно эффектно — особенно впечатляют его величественные черные крылья, проработанные до мельчайших деталей! В комплект входит специальная подставка для демонстрации. Оформите заказ уже сегодня!
Высота около 29 см.