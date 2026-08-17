POP UP PARADE SP Arsene

0 отзывов
POP UP PARADE SP Arsene category.pop-up-parade
  • Категория: Pop Up Parade
  • Артикул: Pop-Up-Parade-14633
  • Вес: 950 гр.
  • Источник: Persona 5
  • Размер: 30 x 26 x 19 cm
  • Производитель: Good Smile Company
  • Материал: PVC и ABS
15 990 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Эта фигурка Арсена из игры Persona 5 Royal в серии POP UP PARADE SP выглядит невероятно эффектно — особенно впечатляют его величественные черные крылья, проработанные до мельчайших деталей! В комплект входит специальная подставка для демонстрации. Оформите заказ уже сегодня!

Высота  около 29 см.

Отзывы и вопросы

A

Рекомендуем