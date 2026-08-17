POP UP PARADE SP Arsene

Эта фигурка Арсена из игры Persona 5 Royal в серии POP UP PARADE SP выглядит невероятно эффектно — особенно впечатляют его величественные черные крылья, проработанные до мельчайших деталей! В комплект входит специальная подставка для демонстрации. Оформите заказ уже сегодня!



Высота около 29 см.