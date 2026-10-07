POP UP PARADE Alastor

Аластор, Радиодемон из «Отеля Хазбин», пополняет линейку фигурок POP UP PARADE от компании Good Smile Company! Фигурка комплектуется микрофоном и подставкой, а сам персонаж изображен со своей фирменной дьявольской ухмылкой. Закажите его для своей коллекции уже сегодня!



Высота — около 18 см.