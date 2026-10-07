POP UP PARADE Alastor

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POP UP PARADE Alastor category.pop-up-parade
  • Категория: Pop Up Parade
  • Артикул: Pop-Up-Parade-14952
  • Вес: 308 гр.
  • Источник: Hazbin Hotel
  • Размер: 26.5 x 14.5 x 14.5 cm
  • Производитель: Good Smile Company
  • Материал: PVC и ABS
8 490 ₽
Оригинальная цена Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. Актуальные цены в розничных магазинах можно уточнить по контактам, указанным на странице https://xlm.ru/info/contacts

Описание

Аластор, Радиодемон из «Отеля Хазбин», пополняет линейку фигурок POP UP PARADE от компании Good Smile Company! Фигурка комплектуется микрофоном и подставкой, а сам персонаж изображен со своей фирменной дьявольской ухмылкой. Закажите его для своей коллекции уже сегодня!

Высота — около 18 см.

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