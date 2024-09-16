Котоноба Драйв. Том 2

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Котоноба Драйв. Том 2 манга
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  • Kotonoba Drive. Vol. 3-4
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-12590
  • Вес: 500 гр.
  • Источник: Kotonoba Drive
  • Издатель: Alt Graph
  • Размер: 14,3 x 20 см.
  • Количество страниц: 328
  • Год выпуска: 2024
  • Жанр: Повседневность
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Хитоси Асинано
  • ISBN: 978-5-907576-51-3
  • Дата выхода: Октябрь 2024
Котоноба Драйв
Том 1
Том 2
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1 090 ₽
590 ₽
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Описание

Заключительный том манги «Котоноба Драйв», в котором Суу продолжает жить размеренной жизнью: она подрабатывает в лапшичной, устраивает посиделки с подругой, гоняет на мотороллере и любуется необычными пейзажами, а может, самыми что ни на есть обычными — просто у неё есть дар подмечать то, мимо чего обычные люди, погружённые в тревоги и заботы, проходят мимо.

Хитоси Асинано в своём фирменном стиле приоткрывает дверь в мир повседневной магии и даёт читателям шанс послушать стрёкот цикад в знойный летний полдень, вдохнуть аромат горячего кофе прохладным осенним утром, ощутить удивительный запах снега морозной ночью и полюбоваться цветущими сливами в лунном свете.

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