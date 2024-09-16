Котоноба Драйв. Том 2

Заключительный том манги «Котоноба Драйв», в котором Суу продолжает жить размеренной жизнью: она подрабатывает в лапшичной, устраивает посиделки с подругой, гоняет на мотороллере и любуется необычными пейзажами, а может, самыми что ни на есть обычными — просто у неё есть дар подмечать то, мимо чего обычные люди, погружённые в тревоги и заботы, проходят мимо.

Хитоси Асинано в своём фирменном стиле приоткрывает дверь в мир повседневной магии и даёт читателям шанс послушать стрёкот цикад в знойный летний полдень, вдохнуть аромат горячего кофе прохладным осенним утром, ощутить удивительный запах снега морозной ночью и полюбоваться цветущими сливами в лунном свете.