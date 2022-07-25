Поездка за покупками в Иокогаму. Том 2

Альфа продолжает работать в уютном кафе и радушно встречать посетителей. Правда, гости к ней заглядывают не так часто, поэтому у неё остаётся предостаточно времени, чтобы бродить по окрестностям с фотоаппаратом, любоваться возвышающейся вдалеке Фудзиямой или вместе с друзьями купаться на безлюдном пляже.

Мир Альфы постепенно становится больше: она наконец-то знакомится с озорной Макки, в очередной раз отправляется за кофейными зёрнами в Иокогаму и даже неожиданно для себя навещает свою подругу Коконэ в Мусасино.

Тем временем Коконэ по крупицам собирает информацию о моделях типа «Альфа», и однажды в заброшенной библиотеке ей попадаются загадочные пластинки — возможно, с важной информацией. Теперь лишь нужно найти подходящий проигрыватель…