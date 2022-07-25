Поездка за покупками в Иокогаму. Том 2

1 отзыв
Поездка за покупками в Иокогаму. Том 2 манга
45%
  • Yokohama Kaidashi Kikou. Vol 2
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-9014
  • Вес: 700 гр.
  • Источник: Yokohama Kaidashi Kikou
  • Издатель: Alt Graph
  • Размер: 13,8 x 20 см.
  • Количество страниц: 416
  • Год выпуска: 2022
  • Жанр: Повседневность
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Хитоси Асинано
  • ISBN: 978-5-907576-01-8
  • Дата выхода: Июль 2022
Поездка за покупками в Иокогаму
Том 1
Том 2
Том 3
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990 ₽
545 ₽
Специальная цена

Описание

Альфа продолжает работать в уютном кафе и радушно встречать посетителей. Правда, гости к ней заглядывают не так часто, поэтому у неё остаётся предостаточно времени, чтобы бродить по окрестностям с фотоаппаратом, любоваться возвышающейся вдалеке Фудзиямой или вместе с друзьями купаться на безлюдном пляже.

Мир Альфы постепенно становится больше: она наконец-то знакомится с озорной Макки, в очередной раз отправляется за кофейными зёрнами в Иокогаму и даже неожиданно для себя навещает свою подругу Коконэ в Мусасино.

Тем временем Коконэ по крупицам собирает информацию о моделях типа «Альфа», и однажды в заброшенной библиотеке ей попадаются загадочные пластинки — возможно, с важной информацией. Теперь лишь нужно найти подходящий проигрыватель…

Отзывы и вопросы

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A

Качество печати по преднему на высоте. Жду продолжения!

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