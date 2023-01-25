Поездка за покупками в Иокогаму. Том 5

1 отзыв
Поездка за покупками в Иокогаму. Том 5 манга
45%
  • Yokohama Kaidashi Kikou. Vol 5
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-10196
  • Вес: 700 гр.
  • Источник: Yokohama Kaidashi Kikou
  • Издатель: Alt Graph
  • Размер: 13,8 x 20 см.
  • Количество страниц: 468
  • Год выпуска: 2023
  • Жанр: Повседневность
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Хитоси Асинано
  • ISBN: 978-5-907576-14-8
Поездка за покупками в Иокогаму
Том 1
Том 2
Том 3
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990 ₽
545 ₽
Специальная цена

Описание

В заключительном томе «Поездки за покупками в Иокогаму» Хитоси Асинано подводит итоги своего путешествия, на которое у него ушло двенадцать лет.

Мир Альфы продолжает неумолимо меняться: Такахиро и Макки незаметно повзрослели и упорхнули из родных мест, вокруг постепенно становится всё тише и тише, а посетители наведываются в кафе лишь изредка. Несмотря ни на что Альфа с оптимизмом смотрит в будущее и помнит обо всех, с кем ей довелось повстречаться.

Присядем на бетонные плиты, что ещё хранят солнечное тепло, и насладимся вечерним спокойствием. И пусть ночь человечества будет мирным временем…

Отзывы и вопросы

A

С

С нетерпением жду издание этой книги. Первые 3 просто отличные. Надеюсь, что издадите и другие произведения Асинано Хитоси "Каб Исаки" и "Котоноба-драйв".

Xl Media

2023-01-26 09:19:46

Добрый день. Издателем данной серии книг является Alt Graph, мы - интернет-магазин издательства Xl Media. Мы ничего не издаем.

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