Поездка за покупками в Иокогаму. Том 5

В заключительном томе «Поездки за покупками в Иокогаму» Хитоси Асинано подводит итоги своего путешествия, на которое у него ушло двенадцать лет.
Мир Альфы продолжает неумолимо меняться: Такахиро и Макки незаметно повзрослели и упорхнули из родных мест, вокруг постепенно становится всё тише и тише, а посетители наведываются в кафе лишь изредка. Несмотря ни на что Альфа с оптимизмом смотрит в будущее и помнит обо всех, с кем ей довелось повстречаться.
Присядем на бетонные плиты, что ещё хранят солнечное тепло, и насладимся вечерним спокойствием. И пусть ночь человечества будет мирным временем…
2023-01-25 19:32:12
С нетерпением жду издание этой книги. Первые 3 просто отличные. Надеюсь, что издадите и другие произведения Асинано Хитоси "Каб Исаки" и "Котоноба-драйв".
2023-01-26 09:19:46
Добрый день. Издателем данной серии книг является Alt Graph, мы - интернет-магазин издательства Xl Media. Мы ничего не издаем.