Поездка за покупками в Иокогаму. Том 5

В заключительном томе «Поездки за покупками в Иокогаму» Хитоси Асинано подводит итоги своего путешествия, на которое у него ушло двенадцать лет.

Мир Альфы продолжает неумолимо меняться: Такахиро и Макки незаметно повзрослели и упорхнули из родных мест, вокруг постепенно становится всё тише и тише, а посетители наведываются в кафе лишь изредка. Несмотря ни на что Альфа с оптимизмом смотрит в будущее и помнит обо всех, с кем ей довелось повстречаться.

Присядем на бетонные плиты, что ещё хранят солнечное тепло, и насладимся вечерним спокойствием. И пусть ночь человечества будет мирным временем…