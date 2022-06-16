Поездка за покупками в Иокогаму. Том 1

На своём верном скутере Альфа может отправиться в далёкое путешествие ради одной-единственной фотографии или ради мешка кофейных зёрен для уютного кафе на краю света. За десятки лет воды Мирового океана изменили эти места до неузнаваемости. Людей становится всё меньше, и природа берёт своё... но самое поразительное, что с этим никто даже не пытается бороться. Принять этот мир таким, какой он есть, для Альфы, робота модели A7M2, задача не менее важная, чем понять, для чего создали её саму.

«Поездка за покупками в Иокогаму» — культовая манга Хитоси Асинано с явными экологическими мотивами и сделанная с большой любовью к родным местам. По сути, это путеводитель по центральному региону Канто, но не тому переполненному людьми, заводами и железными дорогами, каким мы знаем его сейчас, а волшебному миру будущего: по-дзен-буддистски умиротворённому и таящему удивительные секреты.