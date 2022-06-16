Поездка за покупками в Иокогаму. Том 1

4 отзыва
Поездка за покупками в Иокогаму. Том 1 манга
45%
  • Yokohama Kaidashi Kikou. Vol 1
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-8510
  • Вес: 700 гр.
  • Источник: Yokohama Kaidashi Kikou
  • Издатель: Alt Graph
  • Размер: 13,8 x 20 см.
  • Количество страниц: 420
  • Год выпуска: 2022
  • Жанр: Повседневность
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Хитоси Асинано
  • ISBN: 978-5-905295-98-0
Поездка за покупками в Иокогаму
Том 1
Том 2
Том 3
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990 ₽
545 ₽
Специальная цена

Описание

На своём верном скутере Альфа может отправиться в далёкое путешествие ради одной-единственной фотографии или ради мешка кофейных зёрен для уютного кафе на краю света. За десятки лет воды Мирового океана изменили эти места до неузнаваемости. Людей становится всё меньше, и природа берёт своё... но самое поразительное, что с этим никто даже не пытается бороться. Принять этот мир таким, какой он есть, для Альфы, робота модели A7M2, задача не менее важная, чем понять, для чего создали её саму.

«Поездка за покупками в Иокогаму» — культовая манга Хитоси Асинано с явными экологическими мотивами и сделанная с большой любовью к родным местам. По сути, это путеводитель по центральному региону Канто, но не тому переполненному людьми, заводами и железными дорогами, каким мы знаем его сейчас, а волшебному миру будущего: по-дзен-буддистски умиротворённому и таящему удивительные секреты.

Отзывы и вопросы

A

D

аааааа это же то аниме про которое некоторые ютуберы говорили. совершенно не ожидал что у кого-то в россии на эту мангу лицензия будет!

A

Очень качественное издание - сразу два тома под одной твёрдой обложкой за приятную цену. Жду продолжения этой культовой манги (ну, а если ещё котонобу драйв и каб Исаки потом издадите - вообще отлично будет).

Т

Купила первую в двух экземплярах, себе и подруге в подарок, спасибо! Когда ждать следующий том?

Xl Media

2022-05-06 09:02:08

Добрый день. Пока что следующий том не анонсирован издательством Alt Graph.

A

Шикарная манга, читал ещё в переводе от "Кафе Альфа". Очень рад, что теперь могу купить её на бумаге. Всем, кто любит простую обыденность, безмятежность, уставшим от современного ритма жизни - рекомендую!!!

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