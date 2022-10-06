Поездка за покупками в Иокогаму. Том 3

1 отзыв
Поездка за покупками в Иокогаму. Том 3 манга
45%
  • Yokohama Kaidashi Kikou. Vol 3
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-9409
  • Вес: 700 гр.
  • Источник: Yokohama Kaidashi Kikou
  • Издатель: Alt Graph
  • Размер: 13,8 x 20 см.
  • Количество страниц: 448
  • Год выпуска: 2022
  • Жанр: Повседневность
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Хитоси Асинано
  • ISBN: 978-5-907576-07-0
Поездка за покупками в Иокогаму
Том 1
Том 2
Том 3
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990 ₽
545 ₽
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Описание

Альфа продолжает жить тихой и размеренной жизнью, общаться со знакомыми и хлопотать в своём кафе. Но внезапно свирепый тайфун обрушивается на побережье и сносит кафе буквально до основания. Оправившись от шока, Альфа решает пуститься в долгое путешествие по Японии, чтобы заработать деньги на ремонт. По дороге она заводит новые знакомства, трудится в самых разных местах и даже попадает на аэродром, где сбывается её давний сон — на самолёте она взмывает в небо! После года странствий Альфа возвращается домой, где её ждут повзрослевшие Макки и Такахиро.

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