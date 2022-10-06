Поездка за покупками в Иокогаму. Том 3

Альфа продолжает жить тихой и размеренной жизнью, общаться со знакомыми и хлопотать в своём кафе. Но внезапно свирепый тайфун обрушивается на побережье и сносит кафе буквально до основания. Оправившись от шока, Альфа решает пуститься в долгое путешествие по Японии, чтобы заработать деньги на ремонт. По дороге она заводит новые знакомства, трудится в самых разных местах и даже попадает на аэродром, где сбывается её давний сон — на самолёте она взмывает в небо! После года странствий Альфа возвращается домой, где её ждут повзрослевшие Макки и Такахиро.