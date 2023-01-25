Поездка за покупками в Иокогаму. Том 4

Вернувшись домой после долгих странствий, Альфа обнаруживает, что всё это время жизнь не стояла на месте: Макки заметно подросла, а Такахиро собирается покинуть родные края и начать самостоятельную жизнь. Теперь и её очередь подумать о будущем, поэтому она с неуёмной энергией начинает отстраивать кафе из подручных материалов, а работы у неё непочатый край: надо залатать крышу, подправить стены, законопатить щели и всё покрасить.

В обновлённом кафе Альфа продолжает заниматься любимым делом: радушно встречает гостей, экспериментирует с меню и по-прежнему подсаживается за столик к случайным посетителям. В свободное же время она слушает, как капли дождя стучат по крыше, радуется первому снегу, лепит снеговиков и исследует округу на верном скутере.