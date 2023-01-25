Поездка за покупками в Иокогаму. Том 4

1 отзыв
Поездка за покупками в Иокогаму. Том 4 манга
45%
  • Yokohama Kaidashi Kikou. Vol 4
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-10195
  • Вес: 700 гр.
  • Источник: Yokohama Kaidashi Kikou
  • Издатель: Alt Graph
  • Размер: 13,8 x 20 см.
  • Количество страниц: 432
  • Год выпуска: 2023
  • Жанр: Повседневность
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Хитоси Асинано
  • ISBN: 978-5-907576-13-1
Поездка за покупками в Иокогаму
Том 1
Том 2
Том 3
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990 ₽
545 ₽
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Описание

Вернувшись домой после долгих странствий, Альфа обнаруживает, что всё это время жизнь не стояла на месте: Макки заметно подросла, а Такахиро собирается покинуть родные края и начать самостоятельную жизнь. Теперь и её очередь подумать о будущем, поэтому она с неуёмной энергией начинает отстраивать кафе из подручных материалов, а работы у неё непочатый край: надо залатать крышу, подправить стены, законопатить щели и всё покрасить.

В обновлённом кафе Альфа продолжает заниматься любимым делом: радушно встречает гостей, экспериментирует с меню и по-прежнему подсаживается за столик к случайным посетителям. В свободное же время она слушает, как капли дождя стучат по крыше, радуется первому снегу, лепит снеговиков и исследует округу на верном скутере.

Отзывы и вопросы

A

С

Шикарное качество книги, очень жду издание.

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