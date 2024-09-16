Котоноба Драйв. Том 1

Новая созерцательная и умиротворяющая работа Хитоси Асинано, автора манги «Поездка за покупками в Иокогаму»!

Девушка по имени Суу работает в небольшой лапшичной вместе с нарочито строгим шефом, который на самом деле в своей подопечной души не чает. Они готовят незамысловатые блюда итальянской кухни, а когда посетителей нет, ведут задушевные разговоры. После смены Суу садится на свой любимый мотороллер и отправляется исследовать окрестности. Почти в каждой поездке её ждут таинственные встречи, которые обычно длятся не более пяти минут.