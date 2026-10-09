Значок Rosaria

Розария — играбельный Крио персонаж в "Genshin Impact". Розария — очень загадочная и уверенная в себе девушка. Возможно ее внешний вид и подчеркивает то, что она является сестрой церкви Фавония, но ее манеры и взгляд говорят, что это лишь одна сторона медали. Ее Крио способности подчеркивают ее хладнокровие, пронизывая врагов ужасающим холодом.