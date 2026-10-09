Значок Inazuma Kuki Shinobu

Куки Синобу — играбельный Электро персонаж в "Genshin Impact". Куки Синобу — персонаж поддержки, который использует Электро Глаз Бога для лечения отряда и нанесения периодического урона даже вне поля боя. Когда Куки Синобу применяет элементальный навык, она тратит HP в определённой пропорции и создаёт Травяное кольцо освящения, которое лечит дружественных персонажей и наносит окружающим врагам Электро урон.