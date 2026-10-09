Значок Inazuma Kamisato Ayato

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Значок Inazuma Kamisato Ayato товар
490 ₽
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Описание

Камисато Аято — играбельный Гидро персонаж в "Genshin Impact". Камисато Аято — персонаж, наносящий периодический урон. Его Сюнсуйкэн наносит большое количество Гидро урона по площади за короткий отрезок времени. Также Аято способен создать безмятежный сад Суйю, в области действия которого враги получают продолжительный урон, а урон обычной атаки союзников в нём увеличится.

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