Значок Inazuma Kamisato Ayato

Камисато Аято — играбельный Гидро персонаж в "Genshin Impact". Камисато Аято — персонаж, наносящий периодический урон. Его Сюнсуйкэн наносит большое количество Гидро урона по площади за короткий отрезок времени. Также Аято способен создать безмятежный сад Суйю, в области действия которого враги получают продолжительный урон, а урон обычной атаки союзников в нём увеличится.