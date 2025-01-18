figma Pit (Re-run)

1 отзыв
figma Pit (Re-run) фигурка
33%
  • Категория: Figma
  • Артикул: Figma-5413
  • Вес: 240 гр.
  • Источник: Kid Icarus: Uprising
  • Размер: 12 см.
  • Производитель: Good Smile Company
  • Материал: ABS и PVC
  • Дата поступления: Апрель 2021

Нет в наличии

Описание

Капитан королевских телохранителей Палутены! 

Переиздание фигурки главного героя, Пита из игры Nintendo 3DS «Kid Icarus: Uprising»!

· Благодаря шарнирам, которые используются в фигурках серии Figma, вы можете воспроизвести различные сцены из игры. 
· Гибкий пластик позволяет сохранять пропорции без ущерба для динамики. 
· 3D лакокрасочное покрытие использовалось для реалистичного воссоздания цветов.
· В состав входят две лицевые панели: улыбающееся выражение лица и доблестным криком. 
· Его оружие 'Святой Лук Палутены' принимает три различные формы. Ручная часть с перчаткой и гало также включены. 
· Monoeye также включен в качестве одного из монстров подземного мира для Пата, чтобы изобразить их сражение. Его глаз можно двигать влево и вправо. 
· Стандартная подставка.
* Карта AR которая использовалась в игре 3DS «Kid Icarus: Uprising», не включена, в отличие от первого издания.

Отзывы и вопросы

A

V

Милаш нереальный, купила после Дарк Пита, ааааааа, они такие крутыши 💅💅💅

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