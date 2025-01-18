figma Pit (Re-run)

Описание
Капитан королевских телохранителей Палутены!
Переиздание фигурки главного героя, Пита из игры Nintendo 3DS «Kid Icarus: Uprising»!
· Благодаря шарнирам, которые используются в фигурках серии Figma, вы можете воспроизвести различные сцены из игры.
· Гибкий пластик позволяет сохранять пропорции без ущерба для динамики.
· 3D лакокрасочное покрытие использовалось для реалистичного воссоздания цветов.
· В состав входят две лицевые панели: улыбающееся выражение лица и доблестным криком.
· Его оружие 'Святой Лук Палутены' принимает три различные формы. Ручная часть с перчаткой и гало также включены.
· Monoeye также включен в качестве одного из монстров подземного мира для Пата, чтобы изобразить их сражение. Его глаз можно двигать влево и вправо.
· Стандартная подставка.
* Карта AR которая использовалась в игре 3DS «Kid Icarus: Uprising», не включена, в отличие от первого издания.