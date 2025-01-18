figma Pit (Re-run)

Капитан королевских телохранителей Палутены!



Переиздание фигурки главного героя, Пита из игры Nintendo 3DS «Kid Icarus: Uprising»!



· Благодаря шарнирам, которые используются в фигурках серии Figma, вы можете воспроизвести различные сцены из игры.

· Гибкий пластик позволяет сохранять пропорции без ущерба для динамики.

· 3D лакокрасочное покрытие использовалось для реалистичного воссоздания цветов.

· В состав входят две лицевые панели: улыбающееся выражение лица и доблестным криком.

· Его оружие 'Святой Лук Палутены' принимает три различные формы. Ручная часть с перчаткой и гало также включены.

· Monoeye также включен в качестве одного из монстров подземного мира для Пата, чтобы изобразить их сражение. Его глаз можно двигать влево и вправо.

· Стандартная подставка.

* Карта AR которая использовалась в игре 3DS «Kid Icarus: Uprising», не включена, в отличие от первого издания.