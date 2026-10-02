Воспоминания нэкоматы, кошки-оборотня

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Воспоминания нэкоматы, кошки-оборотня комикс
30%
  • Memorie di uno spirito felino
  • Категория: Комиксы
  • Артикул: Comics-14894
  • Вес: 537 гр.
  • Издатель: АСТ
  • Размер: 28,9 х 21,4 х 1,1
  • Количество страниц: 80
  • Жанр: Фэнтези, Драма и Приключения
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: BlackBanshee
  • ISBN: 978-5-17-156015-7
Оригинальная цена
1 785 ₽
1 250 ₽
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Описание

Удивительная история о нэкомате, кошке-оборотне, гарпиях и лесных духах!
Одним дождливым вечером кошка после странствий длиной в несколько жизней обрела новый дом. Теперь её хозяин – заботливый и добрый парень Этьен. Только кошка, уже с новым именем Делис, оказывается непростой. Она нэкомата – существо японской мифологии, двухвостый кошачий дух! Делис влюбляется в Этьена и делает всё, чтобы быть рядом. Но случается трагедия, и над жизнью парня нависает опасность. Какие трудности придётся преодолеть кошке-оборотню, чтобы спасти Этьена и самой стать счастливой?
Итальянская художница Марга Биацци (BlackBanshee) создала историю, полную разных мифических существ: фей, гарпий и лесных духов. Они наделены невероятными силами и способностями, но им также не чужды страдания, любовь и сочувствие. Стиль BlackBanshee отличает особое трепетное отношение к природе.

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