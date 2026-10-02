Воспоминания нэкоматы, кошки-оборотня

Удивительная история о нэкомате, кошке-оборотне, гарпиях и лесных духах!

Одним дождливым вечером кошка после странствий длиной в несколько жизней обрела новый дом. Теперь её хозяин – заботливый и добрый парень Этьен. Только кошка, уже с новым именем Делис, оказывается непростой. Она нэкомата – существо японской мифологии, двухвостый кошачий дух! Делис влюбляется в Этьена и делает всё, чтобы быть рядом. Но случается трагедия, и над жизнью парня нависает опасность. Какие трудности придётся преодолеть кошке-оборотню, чтобы спасти Этьена и самой стать счастливой?

Итальянская художница Марга Биацци (BlackBanshee) создала историю, полную разных мифических существ: фей, гарпий и лесных духов. Они наделены невероятными силами и способностями, но им также не чужды страдания, любовь и сочувствие. Стиль BlackBanshee отличает особое трепетное отношение к природе.