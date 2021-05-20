Kingsman. Секретная служба

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Kingsman. Секретная служба комикс
30%
  • Категория: Комиксы
  • Артикул: Comics-7050
  • Вес: 450 гр.
  • Источник: Kingsman
  • Издатель: Комильфо
  • Количество страниц: 160
  • Год выпуска: 2021
  • Обложка: Мягкая обложка
  • Автор: Марк Миллар
  • ISBN: 978-5-04-116450-8
465 ₽

Описание

В 2014 году автор комикса "Мордобой" Марк Миллар, легендарный художник "Хранителей" Дэйв Гиббонс и популярный кинорежиссёр Мэтью Вон объединились в работе над одним из лучших новых комиксов последних лет "Kingsman: Секретная служба", чтобы в двадцать первом веке заново изобрести жанр шпионской драмы. Успех киноленты был закреплён спустя три года продолжением "Kingsman: Золотое кольцо", а в 2020 году зрителей ожидает и приквел оригинальной истории. Но всё началось с комикса, который вы держите в руках... Агент британской секретной службы берётся перевоспитать своего непутёвого племянника после того, как тот в очередной раз попадает в полицейский участок. С целью наставить юношу на путь истинный дядя начинает обучать Гэри тонкостям своего ремесла, чтобы превратить парня из лондонского гопника в супершпиона! Долой спортивную одежду и дешёвые побрякушки, пришло время дорогих костюмов и пуленепробиваемых зонтиков. Теперь вместе они должны раскрыть таинственные похищения суперзвезд научно-фантастических фильмов и предотвратить уничтожение 90% населения Земли.

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