Вор теней. Том 3

Вор Теней навсегда...

...останется прямоходящим котом, если его друзья из Пёстрой Банды что-нибудь срочно не придумают!

Пётр Павлович Таиров доколдовался и доворовался: его начальницу, коварную Нумероуно, низвели (то есть магическим образом прикончили), волшебный мир Изнанки погрузился в хаос, а у него самого теперь лапки.

У кого просить помощи? У загадочной команды Победителей Невозможного? У таинственной потусторонней богини? У бывших врагов? У ясеня?!

В этой книге вас ждут магические порталы, притаившиеся в местах общего пользования, тригонометрическая собака, козни книжных детей, монументальное правосудие и дьявольское сложение!

Мир Вора Теней больше никогда не будет прежним... а уж что комикс сделает с вашим внутренним миром - даже подумать страшно!