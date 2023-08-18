Вор теней. Том 3

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Вор теней. Том 3 комикс
30%
  • Категория: Комиксы
  • Артикул: Comics-11484
  • Вес: 340 гр.
  • Источник: Вор теней
  • Издатель: Bubble
  • Размер: 16,5 x 23 см.
  • Количество страниц: 120
  • Год выпуска: 2023
  • Обложка: Мягкая обложка
  • Автор: Кирилл Кутузов, Алексей Волков и Алексей Горбут
  • ISBN: 978-5-907644-96-0
Оригинальная цена
640 ₽
448 ₽
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Описание

Вор Теней навсегда...
...останется прямоходящим котом, если его друзья из Пёстрой Банды что-нибудь срочно не придумают!
Пётр Павлович Таиров доколдовался и доворовался: его начальницу, коварную Нумероуно, низвели (то есть магическим образом прикончили), волшебный мир Изнанки погрузился в хаос, а у него самого теперь лапки.
У кого просить помощи? У загадочной команды Победителей Невозможного? У таинственной потусторонней богини? У бывших врагов? У ясеня?!
В этой книге вас ждут магические порталы, притаившиеся в местах общего пользования, тригонометрическая собака, козни книжных детей, монументальное правосудие и дьявольское сложение!
Мир Вора Теней больше никогда не будет прежним... а уж что комикс сделает с вашим внутренним миром - даже подумать страшно!

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