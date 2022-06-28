Тарзан. Былое и грядущее

Перед вами удивительная новая история, которая погружает повелителя джунглей в незнакомую обстановку будущего! Сможет ли умение Тарзана раскачивать виноградные лозы помочь ему в полузатопленных руинах Лондона будущего?

Эта история написана великим Аланом Гордоном, обладателем внушительной библиографии, двух премий «Айснера» и нескольких номинаций, в том числе на премию «Харви». Своим потрясающим визуалом начинает историю Томас Йейтс, известный по работе над «Болотной Тварью», «Конаном» и «Принцем Вэлиантом». Далее эстафетную палочку подхватывает другой замечательный художник Бо Хэмптон и ведёт эту лихую историю к завершению.