Тарзан. Былое и грядущее

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Тарзан. Былое и грядущее комикс
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  • Категория: Комиксы
  • Артикул: Comics-9145
  • Вес: 750 гр.
  • Издатель: Alpaca
  • Размер: 20 x 30 см.
  • Количество страниц: 128
  • Год выпуска: 2022
  • Обложка: Твердый переплет
  • Автор: Алан Гордон, Томас Йейтс и Бо Хэмптон
  • ISBN: 978-5-6046988-1-5
1 215 ₽

Описание

Перед вами удивительная новая история, которая погружает повелителя джунглей в незнакомую обстановку будущего! Сможет ли умение Тарзана раскачивать виноградные лозы помочь ему в полузатопленных руинах Лондона будущего?

Эта история написана великим Аланом Гордоном, обладателем внушительной библиографии, двух премий «Айснера» и нескольких номинаций, в том числе на премию «Харви». Своим потрясающим визуалом начинает историю Томас Йейтс, известный по работе над «Болотной Тварью», «Конаном» и «Принцем Вэлиантом». Далее эстафетную палочку подхватывает другой замечательный художник Бо Хэмптон и ведёт эту лихую историю к завершению.

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