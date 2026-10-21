«Псевдоморфоза любви» – долгожданный артбук с иллюстрациями Харуки Итикавы, автора манга-серии «Страны самоцветов». Авторский стиль тяготеет к классической графической манере, но со своими особенностями, что как нельзя лучше подходит этой по-философски глубокой истории и выделяет ее среди других заметных японских серий.