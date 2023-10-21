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Александр

2023-10-21 18:34:26

Сама манга - отличная, суперобложка чудесная, но два жирнющих минуса портят абсолютно всё: Первый это объединение двух томов в одну книгу - мало того, что при нечетном количестве томов это приведет к тому, что последний том будет отличаться по толщине от остальных, так еще и лишаешься половины артов с обложек (да, они как бы есть под- и с обратной стороны суперобложки, но сути это не меняет - на полке будет выставлен лишь один вариант, либо лицо\либо оборот, а не все) Второй, и самый главный, это очень сомнительное решение переводчика, который решил, руководствуясь каким-то невнятным объяснением в виде "именно такая ассоциация рождается у русских читателей", заставить самоцветов говорить о себе в женском роде, несмотря на то, что в оригинале они называют друг друга братьями и (в большинстве своем) используют именно мужские местоимения и речевые обороты (boku, ore и иже с ними) Так что вроде и хорошо, что у нас начали издавать более нишевую мангу, но с таким отношением зачем оно надо? Разве что купить в надежде на то, что лицензируют и издадут артбуки Ичикавы, что очень маловероятно.