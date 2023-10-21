В далёком будущем на Земле, опустошённой многочисленными планетарными катаклизмами, на смену человеческой цивилизации пришли разумные камни-самоцветы. 28 бессмертных обитателей нового мира. Они не одиноки в этой вселенной – иная раса бессмертных живёт на Луне. Лунные обитатели жестоки – они охотятся на разумные самоцветы, а подводный народ адмирабилис, смертных существ в гуманоидной или животной формах, используют как скот.
В такой вот мировой обстановке юный самоцвет, Фосфофиллит, получает задание создать энциклопедию естественной истории. В этом деле Фос просит помощи у мудрого самоцвета Киновари. С этого начинается история дружбы двух камней…
В книгу вошли тома 1 и 2 (главы 1–13), две бонусные истории – «Страна ночных игр» и «Страна мод», а также примечания.
2023-10-21 18:34:26
Сама манга - отличная, суперобложка чудесная, но два жирнющих минуса портят абсолютно всё: Первый это объединение двух томов в одну книгу - мало того, что при нечетном количестве томов это приведет к тому, что последний том будет отличаться по толщине от остальных, так еще и лишаешься половины артов с обложек (да, они как бы есть под- и с обратной стороны суперобложки, но сути это не меняет - на полке будет выставлен лишь один вариант, либо лицо\либо оборот, а не все) Второй, и самый главный, это очень сомнительное решение переводчика, который решил, руководствуясь каким-то невнятным объяснением в виде "именно такая ассоциация рождается у русских читателей", заставить самоцветов говорить о себе в женском роде, несмотря на то, что в оригинале они называют друг друга братьями и (в большинстве своем) используют именно мужские местоимения и речевые обороты (boku, ore и иже с ними) Так что вроде и хорошо, что у нас начали издавать более нишевую мангу, но с таким отношением зачем оно надо? Разве что купить в надежде на то, что лицензируют и издадут артбуки Ичикавы, что очень маловероятно.
2023-09-29 09:11:39
заказывала предзаказ и вот вчера забрала. Обложка наикрасивейшая, - переливается так ещё и двухсторонняя. Сама манга божественная, обложка на твёрдом переплете заставила кричать. Качество очень хорошее Как фанатик хусек, очень довольна. Любуюсь любимой историей на своей полочке