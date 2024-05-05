Далёкое будущее. Бессмертные драгоценности продолжают воевать с лунянами, одерживая победы и терпя поражения. Но что, если устоявшемуся сотни лет миропорядку можно положить конец? Прихватив с собой нескольких самоцветов, увлечённых сладкими речами, главная героиня Фосфофиллит отправляется на Луну. Тем временем оставшиеся на родной планете сородичи решают выстроить новые отношения с учителем Конго…



В пятую книгу вошли тома 9 и 10, что соответствует главам 62–79, а также две короткие бонусные истории плюс примечания издательства.

