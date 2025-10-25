Монстр. Том 1.

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Перед молодым японцем Кэндзо Тэммой, приехавшим в Германию ради воплощения мечты, раскрывались блестящие перспективы — успех, выгодная помолвка и быстрый взлет по карьерной лестнице. Но слава никогда не интересовала талантливого нейрохирурга, он всегда хотел спасать человеческие жизни. В ответ судьба жестоко посмеялась над наивным идеалистом: нелегкий выбор, который Тэмма был вынужден принять в далеком 1986 году, стоил ему не только работы, но и привел к рождению Монстра, жестокого и опасного маньяка-убийцы...
В книгу вошли 1-й и 2-й тома оригинальной манги, главы 1-16. Здесь начинаются и завершаются арки «Дюссельдорф» и «Гейдельберг», начинается арка «Верден».
2025-10-25 00:33:50
Здравствуйте, будут ли последующие тома после первой книги ? Если да, то когда ?
2025-10-27 11:36:18
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2025-10-17 21:32:04
Я жду следующие тома.
2025-08-04 13:46:26
Прочитал весь первый том за один вечер! Следующие, к сожалению, придется читать в цифровом формате😞
2025-08-01 21:19:09
Манга отличная. Искала второй том ,Но на озоне только на английском. Судя по отзывам,ждать нам и ждать .. либо же читать электронный вид..
2025-01-20 13:41:42
Прекрасная книга и исполнение, но оооочень хочется продолжения уже😭 достаточно достойный проект для дальнейшей печати.. Вся надежда на 2025)