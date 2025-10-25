Монстр. Том 1. 36 отзывов 7% Monster. Vol 1.

Категория: Манга

Артикул: Manga-9001

Вес: 600 гр.

600 гр. Источник: Monster

Monster Издатель: Xl Media

Xl Media Размер: 15 x 21 см.

15 x 21 см. Количество страниц: 428

428 Год выпуска: 2022

2022 Жанр: Драма, Детектив и Триллер

Драма, Детектив и Триллер Обложка: Мягкая обложка и Суперобложка

Мягкая обложка и Суперобложка Автор: Наоки Урасава

Наоки Урасава ISBN: 978-5-91996-375-2

978-5-91996-375-2 Дата выхода: Сентябрь 2026 (допечатка) Дата выхода Обращаем ваше внимание что дата ориентировочная и может измениться по независящим от нас причинам Оригинальная цена 1 790 ₽ 1 660 ₽ Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание Перед молодым японцем Кэндзо Тэммой, приехавшим в Германию ради воплощения мечты, раскрывались блестящие перспективы — успех, выгодная помолвка и быстрый взлет по карьерной лестнице. Но слава никогда не интересовала талантливого нейрохирурга, он всегда хотел спасать человеческие жизни. В ответ судьба жестоко посмеялась над наивным идеалистом: нелегкий выбор, который Тэмма был вынужден принять в далеком 1986 году, стоил ему не только работы, но и привел к рождению Монстра, жестокого и опасного маньяка-убийцы... В книгу вошли 1-й и 2-й тома оригинальной манги, главы 1-16. Здесь начинаются и завершаются арки «Дюссельдорф» и «Гейдельберг», начинается арка «Верден».

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Отзывы и вопросы Отзывы

Вопросы A Отправить М 5 Матвей 2025-10-25 00:33:50 Здравствуйте, будут ли последующие тома после первой книги ? Если да, то когда ? Xl Media 2025-10-27 11:36:18 Добрый день. По вопросам выхода книг, вы можете обратиться в группу издательства в соц. сетях. Мы - интернет-магазин. K 5 Kodeks(Битый Пиксель, Кюар Код). 2025-10-17 21:32:04 Я жду следующие тома. Г 5 Глеб 2025-08-04 13:46:26 Прочитал весь первый том за один вечер! Следующие, к сожалению, придется читать в цифровом формате😞 З 5 Зинаида 2025-08-01 21:19:09 Манга отличная. Искала второй том ,Но на озоне только на английском. Судя по отзывам,ждать нам и ждать .. либо же читать электронный вид.. В 5 Виктория 2025-01-20 13:41:42 Прекрасная книга и исполнение, но оооочень хочется продолжения уже😭 достаточно достойный проект для дальнейшей печати.. Вся надежда на 2025)