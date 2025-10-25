Монстр. Том 1.

36 отзывов
Монстр. Том 1. манга
7%
  • Monster. Vol 1.
  • Категория: Манга
  • Артикул: Manga-9001
  • Вес: 600 гр.
  • Источник: Monster
  • Издатель: Xl Media
  • Размер: 15 x 21 см.
  • Количество страниц: 428
  • Год выпуска: 2022
  • Жанр: Драма, Детектив и Триллер
  • Обложка: Мягкая обложка и Суперобложка
  • Автор: Наоки Урасава
  • ISBN: 978-5-91996-375-2
  • Дата выхода: Сентябрь 2026 (допечатка)
Оригинальная цена
1 790 ₽
1 660 ₽
Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Описание

Перед молодым японцем Кэндзо Тэммой, приехавшим в Германию ради воплощения мечты, раскрывались блестящие перспективы — успех, выгодная помолвка и быстрый взлет по карьерной лестнице. Но слава никогда не интересовала талантливого нейрохирурга, он всегда хотел спасать человеческие жизни. В ответ судьба жестоко посмеялась над наивным идеалистом: нелегкий выбор, который Тэмма был вынужден принять в далеком 1986 году, стоил ему не только работы, но и привел к рождению Монстра, жестокого и опасного маньяка-убийцы...

В книгу вошли 1-й и 2-й тома оригинальной манги, главы 1-16. Здесь начинаются и завершаются арки «Дюссельдорф» и «Гейдельберг», начинается арка «Верден».

Отзывы и вопросы

A

М

Здравствуйте, будут ли последующие тома после первой книги ? Если да, то когда ?

Xl Media

2025-10-27 11:36:18

Добрый день. По вопросам выхода книг, вы можете обратиться в группу издательства в соц. сетях. Мы - интернет-магазин.

K

Я жду следующие тома.

Г

Прочитал весь первый том за один вечер! Следующие, к сожалению, придется читать в цифровом формате😞

З

Манга отличная. Искала второй том ,Но на озоне только на английском. Судя по отзывам,ждать нам и ждать .. либо же читать электронный вид..

В

Прекрасная книга и исполнение, но оооочень хочется продолжения уже😭 достаточно достойный проект для дальнейшей печати.. Вся надежда на 2025)

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