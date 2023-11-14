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Фос продолжает познавать мир. Мир продолжает временами быть крайне жесток. В отличие от других самоцветов Фосфофиллит полагает, что с лунянами есть возможность найти общий язык. Только это опасно делать в одиночку. Вот учитель Конго ведёт себя временами довольно странно. Не может ли он быть связанным с лунянями?..
В книгу вошли тома 5 и 6 (главы 29–44), а также две бонусные истории – «Страна загадок» и «Страна удачи» плюс примечания.