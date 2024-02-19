Утраченная голова Фосфофиллит поёт о лунных пейзажах пребывающему во сне телу. Не пора ли Фос открыть глаза и отправиться к лунянам не по частям? Но у неё ведь нет глаз! Голова Ляпис-Лазури, прикреплённая к телу Фос, решит эту проблему…



В четвёртую книгу вошли тома 7 и 8 (главы 45–61), а также две бонусные истории – «Страна подушечных баталий» и «Страна ночных рубашек» – плюс примечания.