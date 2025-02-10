Главную героиню Фосфофиллит оставили на земле одну, чтобы она переняла у Конго его силу и воспоминания. После чего к обновленной Фос обратились луняне — создания, произошедшие от людей. Фосфофиллит помолилась за них, и луняне вернулись в небытие.

Спустя огромное количество лет божество, бывшее когда-то Фос, впервые встречает каменную форму жизни, уже никак не связанную с людьми...

Это финал истории о сильных, хрупких и прекрасных драгоценностях, которые сражаются за свою жизнь.

В седьмую книгу вошел том 13, что соответствует главам 99–108.

Особенностью этого тома является постерная иллюстрация, расположенная на задней стороне супера.