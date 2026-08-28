Официальный артбук Наруто

Погрузитесь в мир "Ураганных хроник" с этим великолепным артбуком!

Прошло два с половиной года с тех пор, как Наруто Узумаки покинул родную деревню, чтобы стать сильнее. Теперь он вернулся, чтобы столкнуться с новыми испытаниями и опасностями. Его друзья продвинулись по службе, а над миром нависла угроза таинственной организации "Акацуки". Откройте для себя яркие образы и ключевые моменты этой захватывающей истории в работах Масаси Кисимото, создателя всемирно известной манги про ниндзя.