Официальный артбук Наруто

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Погрузитесь в мир "Ураганных хроник" с этим великолепным артбуком!
Прошло два с половиной года с тех пор, как Наруто Узумаки покинул родную деревню, чтобы стать сильнее. Теперь он вернулся, чтобы столкнуться с новыми испытаниями и опасностями. Его друзья продвинулись по службе, а над миром нависла угроза таинственной организации "Акацуки". Откройте для себя яркие образы и ключевые моменты этой захватывающей истории в работах Масаси Кисимото, создателя всемирно известной манги про ниндзя.