Официальный артбук Наруто

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Официальный артбук Наруто артбук
  • Категория: Артбуки
  • Артикул: Artbooks-14717
  • Вес: 760 гр.
  • Источник: Naruto Shippuden
  • Издатель: АСТ и Бумажный фонарик
  • Размер: 21 x 27 см.
  • Количество страниц: 160
  • Год выпуска: 2026
  • Жанр: Сёнэн
  • Обложка: Твердый переплет
  • Бумага: Мелованная
  • Автор: Grank
  • ISBN: 978-5-17-188696-7
1 199 ₽
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Описание

Погрузитесь в мир "Ураганных хроник" с этим великолепным артбуком!
Прошло два с половиной года с тех пор, как Наруто Узумаки покинул родную деревню, чтобы стать сильнее. Теперь он вернулся, чтобы столкнуться с новыми испытаниями и опасностями. Его друзья продвинулись по службе, а над миром нависла угроза таинственной организации "Акацуки". Откройте для себя яркие образы и ключевые моменты этой захватывающей истории в работах Масаси Кисимото, создателя всемирно известной манги про ниндзя.

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