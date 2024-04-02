Тысячи Осеней. Том 2. (Лимитированное издание)

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Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Цена от издательства Цена от издательства: это розничная цена, установленная или рекомендованная издательством.

Цена и сроки поступления могут измениться по независящим от нас причинам. Оплачивая предзаказ, вы фиксируете цену на момент оформления - для вас она останется неизменной.

Предзаказ - это оформление товара, который ещё не поступил в продажу и появится в магазине позже. Объединение такого товара с другими товарами в рамках одного заказа невозможно. Отправка предзаказа производится после поступления товара на склад.

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ЛИМИТИРОВАННОЕ ИЗДАНИЕ. Обложка и иллюстрации от художницы под ником KONIA. В Поднебесной неспокойно: Северная Чжоу, Северная Ци и Южная Чэнь спорят за право объединить страну, которая уже почти двести лет пребывает в раздробленности. Тюрки осаждают Центральную равнину, последователи буддизма, конфуцианства и даосизма спорят меж собой, не находя согласия, а прославленные мастера боевых искусств охотятся за сочинением великого алхимика Тао Хунцзина, которое позволит достичь прежде невиданных высот. После разгромного поражения Янь Уши остается тяжело ранен, личность его расколота, и Шэнь Цяо по доброте душевной берет несчастного под опеку. Пока некогда прославленный глава Чистой Луны теряет все, чего достиг, преданный всеми даос делает невероятные успехи в постижении «Сочинения о Киноварном Ян». Волею случая старый знакомец вовлекает Шэнь Цяо в опасное путешествие по забытому городу Жоцян, где они находят еще одну часть «Сочинения о Киноварном Ян». Теперь Шэнь Цяо обязан сопроводить Янь Уши в государство Северная Чжоу, где их ждут новые опасности и старые враги. Удастся ли Демоническому Владыке вернуть себе прежнее величие? Или все его чаяния заведомо обречены?

Здравствуйте Когда выход второй части? Вижу писали 2026 год.конкретнее можно? Или до конца года ждать? Добрый день. На данный момент, нет информации об ориентировочном месяце выхода.

Добрый день! Подскажите пожалуйста, есть ориентировочная дата выхода издания? Выход в 2026

Добрый день, с бонусами еще можно заказать? Добрый день, если есть кнопка "предзаказ" - значит да.

Здравствуйте, на какой месяц запланирован выход издания? Добрый день. Процесс был описан в группе издательcтва: После закрытия предзаказа бонусы и книга ушли в печать в типографию. Когда партия, в которую включена эта книга, будет напечатана - ее отправят в РФ. Данная книга, не единственная, тираж которой ждет отправления в общей партии. Потому, процесс занимает больше времени, чем напечатать один тираж.