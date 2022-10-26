Собрание ранобэ Судьба/Истоки. (4-6 том)

Том 4.

Вернувшись в свое логово, Кастер обнаруживает, что его сожгли Вейвер и Райдер. Придя в совершенное неистовство, Жиль де Ре призывает на реку Мион грандиозное чудовище, способное пожрать всех жителей Фуюки. Правила четвертой Битвы за Святой Грааль его совершенно не волнуют, и теперь другие мастера обязаны любой ценой остановить его…



Fate/Zero рассказывает о четвертой Битве за Святой Грааль, которая произошла за десять лет до событий культовой игры Fate/stay night. Все знают, что именно катастрофа четвертой Битвы привела к преждевременному началу пятой. Но что же там произошло? Известный сценарист Гэн Уробути, непревзойденный мастер остросюжетного триллера, приподнимает завесу над темными тайнами прошлого...

Том 5.

Ведомый необходимостью, Токиоми Тосака предлагает Айнцбернам заключить союз против Райдера и Берсеркера, и его противники соглашаются хотя бы на переговоры. В ходе них удается достичь некоторых соглашений, однако Токиоми не учел, что ни Кирэй Котоминэ, ни Арчер больше не намерены быть под его началом. И Кирэй решается на предательство учителя…



Fate/Zero рассказывает о четвертой Битве за Святой Грааль, которая произошла за десять лет до событий культовой игры Fate/stay night. Все знают, что именно катастрофа четвертой Битвы привела к преждевременному началу пятой. Но что же там произошло? Известный сценарист Гэн Уробути, непревзойденный мастер остросюжетного триллера, приподнимает завесу над темными тайнами прошлого...

Том 6.

После многих изнурительных сражений и хитроумных интриг все выжившие собираются в доме культуры Фуюки. Райдер сходится с Арчером, Сэйбер — с Берсеркером, Кирицугу — с Кирэем. Завязываются последние ожесточенные схватки. Все надежды меркнут, все худшие опасения оправдываются. Но куда хуже знание, что значит соприкоснуться со Святым Граалем…



Fate/Zero рассказывает о четвертой Битве за Святой Грааль, которая произошла за десять лет до событий культовой игры Fate/stay night. Все знают, что именно катастрофа четвертой Битвы привела к преждевременному началу пятой. Но что же там произошло? Известный сценарист Гэн Уробути, непревзойденный мастер остросюжетного триллера, приподнимает завесу над темными тайнами прошлого...